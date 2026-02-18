SLP podría alcanzar mil mdd en inversión en 2026

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que en San Luis Potosí se tiene registrado, a febrero de 2026, un portafolio de 43 proyectos de inversión por 707.2 millones de dólares, con una proyección de 5 mil 645 empleos directos.

De acuerdo con la dependencia, los proyectos corresponden a sectores como manufactura, automotriz, autopartes, electrodomésticos, energía, logística, construcción, infraestructura industrial y servicios estratégicos.

Proyección económica y estrategia gubernamental para 2026

El titular de Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, señaló que las inversiones incluyen capital de Japón, China, Alemania, Italia, Corea del Sur, España, Estados Unidos y México.

Según lo informado en el comunicado, de mantenerse el ritmo de consolidación, la entidad podría alcanzar hasta mil millones de dólares en inversión durante 2026. El boletín informativo atribuye estas acciones a la estrategia económica impulsada por Ricardo Gallardo Cardona.

Proyectos industriales en proceso.