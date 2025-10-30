logo pulso
SLP

SLP, sin afectaciones por cancelación de rutas México-EU

Sedeco asegura que los vuelos en el aeropuerto potosino continúan con normalidad

Por Redacción

Octubre 30, 2025 11:56 a.m.
SLP, sin afectaciones por cancelación de rutas México-EU

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) confirmó que la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar 13 rutas aéreas de empresas mexicanas no impacta la conectividad aérea de San Luis Potosí, por lo que los vuelos nacionales e internacionales continúan operando con normalidad desde el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga.

El titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez, explicó que la medida del Departamento de Transporte estadounidense se centra en rutas que parten del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y de otras terminales del centro del país. "Damos certeza a las y los pasajeros, así como al sector empresarial y turístico, de que la conectividad del estado se mantiene sin modificaciones", afirmó.

Asimismo, precisó que el vuelo internacional de Aeroméxico hacia Atlanta sigue operando conforme a los itinerarios establecidos. Añadió que el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, mantiene comunicación permanente con las aerolíneas que operan en la entidad para garantizar la continuidad de los servicios y brindar información oportuna ante cualquier disposición internacional.

Aeropuerto Ponciano Arriaga opera con normalidad

