Piden a Gallardo liberar recursos pendientes a UASLP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó formalmente al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona que su administración cumpla con la entrega de recursos del Subsidio Ordinario 2025 destinados a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), cuyo adeudo asciende a 229 millones 103 mil 497 pesos.

En una carta fechada el 20 de octubre de 2025, firmada por el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, y el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Carlos Iván Moreno Arellano, la SEP pidió la “amable intervención” del mandatario para garantizar el cumplimiento del convenio de financiamiento firmado con la Universidad desde 2016.

El oficio, con asunto “Adeudo Estatal”, detalla que la falta de ministraciones se registra en el Sistema de Gestión U006 y en la Plataforma SEP Subsidio en Transparencia, con corte al 30 de septiembre de 2025.

La dependencia subrayó que respetar los plazos y montos establecidos en el Anexo de Ejecución 2025 es indispensable para que la UASLP solvente sus compromisos institucionales y mantenga su responsabilidad social.

La carta fue enviada también a la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal; al secretario de Educación estatal, Juan Carlos Torres Cedillo; y al rector Alejandro Zermeño Guerra, entre otros funcionarios.

El pronunciamiento federal ocurre en medio de las tensiones entre el Gobierno del Estado y la UASLP por el retraso en la transferencia de recursos, que la Universidad ha venido señalando públicamente en las últimas semanas.