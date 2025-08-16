logo pulso
Soledad, abierto a propuestas de expertos para ciclovías: Navarro

El edil destacó que el municipio ha sido participativo en este tipo de ejercicios

Por Flor Martínez

Agosto 16, 2025 01:27 p.m.
A
Juan Manuel Navarro Muñiz / Foto: Pulso

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, afirmó que su administración mantiene apertura para recibir propuestas de expertos en movilidad y poder implementar proyectos de ciclovías en el municipio, que sean respaldados por estudios y análisis técnicos.

La declaración se dio tras ser cuestionado respecto a la consulta pública para el Programa Metropolitano y de la Zona Conurbada de San Luis Potosí, impulsada por el Gobierno del Estado y que contempla a siete municipios, entre ellos Soledad.

En ese contexto, el edil destacó que el municipio ha sido participativo en este tipo de ejercicios. "La semana pasada tuvimos una sesión de consejo; nosotros en Soledad hemos sido muy participativos"

Subrayó que el Ayuntamiento se mantiene a la espera del dictamen técnico de los especialistas, ya que aseguró que no desean presentar una propuesta que pueda resultar errónea o contraproducente.

"Nosotros en Soledad lo afilamos y lo planteamos. Nosotros tenemos áreas, pero necesitamos que las asociaciones y expertos en ese tema decidan los lugares de Soledad donde se pueda aplicar, prevaleciendo siempre la preferencia al ciclista y peatón", aseguró.

Soledad, abierto a propuestas de expertos para ciclovías: Navarro
