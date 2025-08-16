Soledad, abierto a propuestas de expertos para ciclovías: Navarro
El edil destacó que el municipio ha sido participativo en este tipo de ejercicios
El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, afirmó que su administración mantiene apertura para recibir propuestas de expertos en movilidad y poder implementar proyectos de ciclovías en el municipio, que sean respaldados por estudios y análisis técnicos.
La declaración se dio tras ser cuestionado respecto a la consulta pública para el Programa Metropolitano y de la Zona Conurbada de San Luis Potosí, impulsada por el Gobierno del Estado y que contempla a siete municipios, entre ellos Soledad.
En ese contexto, el edil destacó que el municipio ha sido participativo en este tipo de ejercicios. "La semana pasada tuvimos una sesión de consejo; nosotros en Soledad hemos sido muy participativos"
Subrayó que el Ayuntamiento se mantiene a la espera del dictamen técnico de los especialistas, ya que aseguró que no desean presentar una propuesta que pueda resultar errónea o contraproducente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Nosotros en Soledad lo afilamos y lo planteamos. Nosotros tenemos áreas, pero necesitamos que las asociaciones y expertos en ese tema decidan los lugares de Soledad donde se pueda aplicar, prevaleciendo siempre la preferencia al ciclista y peatón", aseguró.
no te pierdas estas noticias
Soledad, abierto a propuestas de expertos para ciclovías: Navarro
Flor Martínez
El edil destacó que el municipio ha sido participativo en este tipo de ejercicios
Celebran el 50 Aniversario del Tec de Monterrey en SLP
Redacción
Reunieron a la comunidad que ha sido parte de su legado
Inicia programa municipal de bacheo en 6 colonias
Redacción
Buscan atender en esta etapa un total de 749 reportes ciudadanos