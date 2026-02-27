Soledad busca respaldo estatal para puente en Puerta Real
El alcalde Juan Manuel Navarro estima un costo entre 250 y 350 millones de pesos.
El municipio de Soledad de Graciano Sánchez analiza la construcción de una nueva infraestructura que complemente la movilidad del Circuito Potosí. Así lo informó el alcalde, Juan Manuel Navarro, quien destacó la importancia de esta obra para la circulación vial.
En entrevista, Navarro explicó que se trata de un puente superior en la zona de Puerta Real, proyecto que calificó como fundamental para la circulación vial en el municipio; "ya se va a volver una necesidad cuando tengamos los dos puentes, considerando el de Valle de los Fantasmas y el que estará en Arena Potosí", detalló el edil.
Sobre el costo de la obra, el alcalde señaló que dependerá de las condiciones del terreno, aunque estimó que oscilará entre 250 y 350 millones de pesos; "ahí es un poquito variable en cuanto a las condiciones del terreno en que se ubique la construcción del puente", precisó.
Navarro destacó que, para llevar a cabo el proyecto, buscarán también el respaldo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), a fin de garantizar los recursos y la coordinación necesaria para su ejecución.
Esta acción forma parte de un plan integral de movilidad para Soledad, con el objetivo de mejorar la conectividad y reducir los congestionamientos en puntos clave del municipio, beneficiando tanto a residentes como al transporte de carga que transita por la zona.
