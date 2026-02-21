logo pulso
Reportan disparos en Puerta Real; activan operativo policial

Vecinos alertaron sobre detonaciones presuntamente realizadas desde una camioneta blanca

Por Redacción

Febrero 21, 2026 09:16 a.m.
A
Reportan disparos en Puerta Real; activan operativo policial

La noche de este viernes se registró una movilización policiaca en el fraccionamiento Puerta Real, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en la zona.

De acuerdo con testimonios de vecinos, se escucharon varios disparos que habrían sido realizados desde una camioneta blanca en movimiento, lo que generó alarma entre los habitantes del sector.

Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, se implementó un operativo en calles aledañas con el objetivo de ubicar a los presuntos responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre posibles personas lesionadas derivadas de estos hechos.

