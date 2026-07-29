logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Soledad enviará a la Fenapo a 45 policías

Por Leonel Mora

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Soledad enviará a la Fenapo a 45 policías
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El director de la Guardia Civil de Soledad, Víctor Aristarco Serna Piña, informó que esta corporación aportará entre 40 y 45 elementos a las labores de prevención y vigilancia de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) en su edición 2026, incluyendo a cadetes de la Academia en formación.

      Aseguró que esta medida no afectará la cobertura y operatividad de la Guardia Civil en el propio territorio soledense durante los 23 días del evento ferial y recordó que, durante dicho periodo, todo el estado de fuerza estará disponible y sin vacaciones u otros tipos de permisos de ausencia.

      De los cadetes de la Academia, Serna Piña dijo que actualmente se encuentran presentando sus exámenes de control de confianza y que espera que muchos de ellos puedan integrarse formalmente a las filas de la Guardia Civil. Las labores de prevención y vigilancia en la Fenapo 2026 estarían entre sus primeras asignaciones, bajo supervisión de elementos que ya están activos dentro de la corporación.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Infonavit y AMPI fortalecen vínculo para impulsar vivienda en SLP
        Infonavit y AMPI fortalecen vínculo para impulsar vivienda en SLP

        Infonavit y AMPI fortalecen vínculo para impulsar vivienda en SLP

        SLP

        Redacción

        Durante la novena sesión ordinaria, se abordaron inquietudes sobre uso de suelo y créditos para vivienda.

        Sin claridad, iniciativa de inclusión laboral de personas LGBTTTIQ+
        Sin claridad, iniciativa de inclusión laboral de personas LGBTTTIQ+

        Sin claridad, iniciativa de inclusión laboral de personas LGBTTTIQ+

        SLP

        Daniel Ortiz

        No se establecen cuotas ni sanciones; las empresas conservarían libertad de selección sin discriminación.

        Dan último adiós a los tres policías caídos en La Pila
        Dan último adiós a los tres policías caídos en La Pila

        Dan último adiós a los tres policías caídos en La Pila

        SLP

        Huasteca Hoy

        Dos elementos de la GCE eran vallenses y otro más originario de Axtla de Terrazas

        Avala el PAN registro de Galindo en su proceso interno
        Avala el PAN registro de Galindo en su proceso interno

        Avala el PAN registro de Galindo en su proceso interno

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El delegado nacional, Santiago Taboada, aseguró que no define candidaturas para 2027