Soledad enviará a la Fenapo a 45 policías
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El director de la Guardia Civil de Soledad, Víctor Aristarco Serna Piña, informó que esta corporación aportará entre 40 y 45 elementos a las labores de prevención y vigilancia de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) en su edición 2026, incluyendo a cadetes de la Academia en formación.
Aseguró que esta medida no afectará la cobertura y operatividad de la Guardia Civil en el propio territorio soledense durante los 23 días del evento ferial y recordó que, durante dicho periodo, todo el estado de fuerza estará disponible y sin vacaciones u otros tipos de permisos de ausencia.
De los cadetes de la Academia, Serna Piña dijo que actualmente se encuentran presentando sus exámenes de control de confianza y que espera que muchos de ellos puedan integrarse formalmente a las filas de la Guardia Civil. Las labores de prevención y vigilancia en la Fenapo 2026 estarían entre sus primeras asignaciones, bajo supervisión de elementos que ya están activos dentro de la corporación.
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