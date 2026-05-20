Solicita el PRI retiro de registro contra Morena

El PRI en San Luis Potosí presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) una solicitud formal para la pérdida o cancelación del registro del partido Morena, al que acusa de presuntos vínculos con el crimen organizado, en una acción que la dirigencia estatal asegura forma parte de una estrategia nacional.

La dirigencia del PRI en la entidad, encabezada por Sara Rocha Medina, junto con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Hugo Contreras Zepeda, entregó el procedimiento sancionador ordinario ante las autoridades electorales, con el que pide iniciar el análisis para una eventual cancelación del registro del partido a nivel nacional.

"Estamos haciendo lo propio, alzando la voz para que ese partido, como una élite de un organismo terrorista, como así se ha señalado desde la dirigencia nacional y en organismos multinacionales como la ONU y otros más, pues que se le elimine, se le cancele, se le retire el registro como partido, que no lo es, es una organización aliada al crimen organizado en todo el país.", señaló Contreras Zepeda al justificar la acción.

La dirigencia sostuvo que la solicitud se sustenta en presuntos vínculos del partido señalado con el crimen organizado en distintas entidades del país, entre ellas Sinaloa y Michoacán, además de hechos que afirmaron han sido difundidos públicamente. En ese marco, afirmaron que se trata de una acción de alcance nacional. "Lo estamos haciendo en todo el país", expusieron.

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El expediente quedó en manos del Ceepac y del INE que deberán resolver si lo admiten o lo desechan. En caso de ser aceptado, se abriría la etapa de investigación, desahogo de pruebas y garantía de audiencia para el partido señalado dentro del procedimiento sancionador ordinario.