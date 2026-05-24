Solís D.: la gente se siente traicionada por políticos

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El encubrimiento de hechos delictivos y de corrupción por parte de las instituciones gubernamentales provoca descontento, sentimiento de traición y nula representación que se traduce en desconfianza de la población, sentenció Juan Mario Solís Delgadillo, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UASLP.

Este sábado, el Inegi reveló que los partidos políticos y el Congreso de la Unión, son las instituciones con menos confianza ciudadanas en el estado de San Luis Potosí.

"En la parte de las instituciones tenemos partidos políticos, y aquí no estoy mirando un color en específico, que, en el ejercicio del poder a veces están haciendo acciones de tapadera para encubrir a sus correligionarios en lugar de apegarse a la institucionalidad y a la legalidad, a la que prometieron apegarse y defender", subrayó.

Adujo que, desde ese punto de vista, los ciudadanos se sienten afectados, traicionados y mal representados, por ello, ejemplificó que algunas encuestas advierten que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en lo particular y Morena también empiezan a tener desgaste en la aprobación, porque llegó al poder con un discurso de acabar con la corrupción.

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En entrevista, valoró que pueden concebirse dos lecturas sobre porqué la ciudadanía sigue votando en las elecciones a pesar de desconfiar de sus autoridades: una jocosa y una más formal o seria.

La primera se centra en la expectativa o la esperanza, es decir, se respondería de la misma manera de que los mexicanos siguen esperando que México alguna vez gane el mundial de fútbol.

"La gente sigue votando de la misma manera que sigue esperando que México gane un mundial (...) y no me estoy burlando de nada, creo que me entiendes", complementó el académico.

En tanto la más formal, muestra que, a pesar de la poca confianza, alrededor del 60% mantiene un compromiso cívico por manifestarse y salir a las urnas con la intención de expresar sus preferencias políticas.