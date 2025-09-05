logo pulso
¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

SLP

Sólo se aportó mano de obra en rehabilitación de casona: Azuara

Aparte, el alcalde señaló que el hotel de la zona y comerciantes fueron los que pusieron los recursos

Por Rolando Morales

Septiembre 05, 2025 11:24 a.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

Las autoridades municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí señalaron que no se erogó ningún recurso interno para la reciente rehabilitación de la Casona de Carranza, pues detallaron que todo el proceso fue mediante aportaciones por parte de empresarios, así como de habitantes de la zona. 

En primera instancia, Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que el ayuntamiento solo generó la mano de obra para la rehabilitación.

"Se habían acercado algunos empresarios, el mismo hotel de la zona se acercó, el tema de contabilización y demás se lo llevó con el tesorero y el mismo dueño del predio, lo que nosotros generamos, fue el tema del personal que fue el que se activó ese día". 

Por su parte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos detalló que el convenio de comodato con el dueño de la casona fue primordial, puesto que éste incluso aportó materiales para la rehabilitación del inmueble tales como pintura. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De igual forma, añadió que el hotel de la zona fue la instancia que mayor aportación otorgó para la rehabilitación aunada a comercios aledaños y vecinos que aportaron a la causa, "si vamos sobre recursos financieros, pues te diría que prácticamente que la erogación es cero, habría que ver recursos humanos cuantos intervenimos". 

SLP

Rolando Morales

Aparte, el alcalde señaló que el hotel de la zona y comerciantes fueron los que pusieron los recursos

