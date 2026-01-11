SSPC anuncia jubilaciones y refuerzo policial con nueva convocatoria
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que en los próximos meses se concretará la jubilación de cerca de 45 elementos policiacos, motivo por el cual el Ayuntamiento emitirá una nueva convocatoria para reforzar el estado de fuerza municipal.
El funcionario detalló que tras la jubilación de 34 agentes, con más de tres décadas de servicio, Villa Gutiérrez adelantó que otro grupo de alrededor de 45 policías concluirá su ciclo laboral entre marzo y abril, como parte de los procesos administrativos de Oficialía Mayor y Sindicatura.
Ante este ajuste en el número de efectivos, la administración municipal lanzará en los próximos días una convocatoria pública para ocupar 200 nuevas plazas, con ingreso a la Academia Municipal y la apertura de una nueva generación en marzo, que incluye el refuerzo del grupo de mujeres centinelas para vigilancia en el primer cuadro de la ciudad.
Actualmente, el estado de fuerza de la corporación es de alrededor de 1 mil 300 elementos en total, cifra que se reducirá temporalmente a entre 1 mil 200 y 1 mil 230.
Respecto al proceso de selección de cadetes mujeres, el secretario explicó que la formación de centinelas ha sido rigurosa, con controles de confianza, evaluaciones psicológicas y físicas, así como preparación táctica. De 70 aspirantes iniciales, solo 25 continúan activas y se encuentran en la etapa de instrucción operativa.
Cuestionado sobre presuntos maltratos en la academia, Villa Gutiérrez negó la existencia de quejas formales y afirmó que la exigencia forma parte de la preparación profesional. "La academia es un tema de formación, de carácter, de temple y disciplina policial", comentó.
