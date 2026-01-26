STJE alista convocatoria para plazas de secretarios

El Órgano de Administración Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), emitió convocatoria cerrada al concurso de oposición para integrar reserva en la categoría de secretaria y secretario de acuerdos, por el término de 2 años.

En diciembre pasado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del STJE, refirió que sostuvo una reunión con el Órgano, cuya instancia se encargaría de emitir una convocatoria para el concurso de contratación ante la falta de personal.

La entidad administrativa precisó que las personas aspirantes deberán requisitar la solicitud de ingreso que estará a su disposición el 29 y 30 de enero de 2026, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, en el sitio web www.cjslp.gob.mx.

El 5 de febrero de 2026, se publicará en la página web del Órgano, el nombre e ID de las y los participantes inscritos, señalando la fecha y el horario en que deberán presentarse en la Escuela Judicial a entregar la documentación requerida conforme a las bases.

Complementó que el próximo 19 de febrero se publicará en las instalaciones de la Escuela Judicial y en la página web del Órgano la lista que contenga el número de identificación de aspirantes admitidos a la primera etapa. La publicación en la página web, será la que se tome en cuenta para los plazos que de este concurso se desprendan.

Para aprobar la primera etapa, es necesario obtener en el examen escrito, un promedio mínimo de 8.0, en una escala del 0 al 10, en el entendido que sólo esas personas tendrán derecho a presentar las demás evaluaciones.

Asimismo se informó que quienes resulten designados como reserva podrán ser nombrados para cubrir interinatos conforme a las necesidades del servicio. Por lo que, al concluir el mismo, sin haber sido ratificados, volverán a tener la calidad de reserva, sin que ello signifique que el Pleno del Órgano se encuentre obligado a nombrar a la referida persona al momento de generarse diversos espacios en dicha categoría.