Sugieran mejoras, dice el Cobach a padres sobre libros

Luego de los errores de ortografía y redacción detectadas por padres y madres de familia en los libros de texto del Colegio de Bachilleres (Cobach), dicho subsistema de educación medio superior sugirió que los inconformes pueden enviar sugerencias o bien identificar "oportunidades de mejora del material bibliográfico". La institución no hizo algún comentario sobre las fallas.

Este jueves, se reportó que los ejemplares presentaron errores ortográficos, fallas de edición y hasta imágenes mal colocadas, pese a que cada paquete tuvo un costo de mil 200 pesos para alumnos de tercer semestre, mientras que en primer semestre resultan todavía más costosos.

Mediante un comunicado oficial, el Cobach refirió que todos los materiales tienen una hoja al final con datos de la institución, anexo a donde puede remitirse las observaciones detectadas.

Informó que el material es elaborado por docentes "capacitados" en la asignatura correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Atajó que el contenido cumple con el plan de estudios malla establecida por la Dirección General de Bachilleres a nivel federal, cuyos textos buscan "economizar el bolsillo de los padres de familia".

En el documento, el Cobach aseveró que los libros tienen un costo "simbólico y accesible" de 145 pesos en promedio cada uno, representando un ahorro del 50 por ciento en comparación al costo de editorial.

El paquete de primer semestre consta de nueve libros tiene un costo de mil 300 pesos; tercer semestre de ocho libros en mil 050 pesos; y de quinto semestre varía la cantidad de libros, de acuerdo con las capacitaciones teniendo un costo entre 900 y un máximo de mil 300 pesos, incluyendo el libro de Cambridge.