Sugieren imponer restricciones a permisos de conducir para adolescentes

La diputada local Angélica Mendoza Camacho presentó una iniciativa que propone incluir algunas restricciones para conductores de 16 años, ya que es este sector uno de los que con mayor frecuencia se ve involucrado en accidentes de tráfico.

La propuesta considera que los menores de edad podrán solicitar permiso para manejar, siempre y cuando no estén imposibilitados para conducir vehículos por una resolución Judicial. En caso de que su permiso no sea aprobado, éste no podrá ser solicitado en un plazo menor a los seis meses.

Durante la presentación de la propuesta, la legisladora explicó que, de acuerdo con el reporte "Perfil Estatal SLP" emitido por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), en San Luis Potosí se registran anualmente cinco mil 414 siniestros, con una tasa de mortalidad de 14.8 por cada 100 mil habitantes, y se estima que el costo de los siniestros asciende hasta mil 597 millones 973 mil pesos.

Mendoza Camacho consideró que manejar "es una actividad que seduce a los adolescentes, tan es así que existen permisos para que los menores de edad puedan conducir legalmente. Sin embargo, son precisamente estos conductores jóvenes los que tienen un mayor riesgo de verse involucrados en un accidente automovilístico".

Dijo que, según algunos estudios, los conductores de entre 16 y 17 años de edad tienen hasta cuatro veces más probabilidades de verse implicados en un accidente, en comparación con los conductores mayores de edad, por lo que la inexperiencia, junto con una mayor exposición a la carretera, pueden crear una "combinación letal" para los conductores adolescentes.

La propuesta fue enviada a comisiones para su estudio y posteriormente ser enviada al pleno del Congreso del Estado para su votación.