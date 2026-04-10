Suman 27 canchas rehabilitadas en SLP

El Ayuntamiento de San Luis Potosí reportó la rehabilitación de 27 canchas deportivas en distintos puntos de la capital, como parte del programa "De Color Mi Jugada", enfocado en la recuperación de espacios públicos y el impulso al deporte.

De acuerdo con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, estas acciones forman parte de una estrategia para mejorar el entorno urbano y fomentar la convivencia comunitaria, en el contexto de la proyección de la ciudad rumbo al Mundial de Futbol 2026.

La más reciente intervención se realizó en la colonia Las Palomas, donde se rehabilitó la cancha número 27. El proyecto incluyó trabajos de pintura, mejora de mobiliario deportivo y la elaboración de murales con participación de artistas locales.

Durante el recorrido de supervisión, el edil destacó que el programa se desarrolla en coordinación con distintas áreas municipales, como Servicios Municipales, Obras Públicas, Gestión Ecológica, Interapas y la Unidad de Gestión del Centro Histórico.

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Además de la recuperación de espacios deportivos, el Ayuntamiento señaló que estas acciones se complementan con otros trabajos urbanos, como la atención de socavones y mejoras en infraestructura en diversas zonas de la capital.

La autoridad municipal hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar estos espacios, al considerarlos parte de la estrategia para fortalecer el tejido social en la ciudad.