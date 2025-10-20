Suman 8 mil 938 viviendas afectadas en la Huasteca

En cuatro días, incrementó 72 por ciento la recopilación de información del censo del Programa Emergencia Social o Natural de viviendas afectadas por las lluvias torrenciales, en la región huasteca de San Luis Potosí.

El informe diario con corte del 19 de octubre, precisó que se han documentado 8 mil 938 hogares afectados en los municipios huastecos.

Antes de ello, el pasado 15 de octubre se contabilizaban 2 mil 493 inmuebles impactados por las tormentas, subrayó el reporte de a Secretaría del Bienestar.

Es decir, en cuatro días la dependienta federal avanzó con el registro de 6 mil 445 viviendas más al censo federal, equivalente a un avance del 72 por ciento

Precisó que las casas se localizan en las municipalidades de Aquismón, Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Ébano, Huehuetlán, Matlapa, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tancanhuitz, Tanlajás, Tanquián de Escobedo y Xilitla.