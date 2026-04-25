Suman mil 088 personas privadas preliberaciones

Con las 372 preliberaciones realizadas este viernes por la mañana, en poco más de los últimos 15 meses del sexenio gallardista, se acumulan mil 088 personas privadas de la libertad (PPL) excarceladas, cuya medida permite despresurizar la capacidad penitenciaria con sobrepoblación.

El Gobierno del Estado entregó ayer las 372 cartas de libertad condicionada a internos e internas de los cinco Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso), es decir, La Pila en San Luis Potosí, Ciudad Valles, Rioverde, Tamazunchale y el femenil de Xolol, en Tancanhuitz.

Para acceder a este beneficio, las y los PPL´s deben de adherirse a esquemas de reinserción social y ser primodelincuentes de ilícitos menores, por ejemplo, haber cometido robo sin violencia.

En los procedimientos de la valoración de los expedientes penales, participan el Poder Judicial del Estado, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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El pasado 21 de marzo, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que alrededor del 8 por ciento de las PPL que obtuvieron la preliberación en años recientes, reincidieron en la comisión de delitos menores.

Como antecedente, hasta febrero pasado, el sistema carcelario estatal potosino, mantenía una sobrepoblación del 56 por ciento, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2026.

Precisó que los penales tienen una disponibilidad de 3 mil 230 celdas, no obstante, hasta el mes pasado el número de internos ascendió a 5 mil 031 personas privadas de la libertad (PPL).

Es decir, existe un exceso de mil 801 personas internas en las cárceles estatales, equivalente a un 56 por ciento de sobrepoblación por encima del límite.