Suman tres policías estatales fallecidos en cumplimiento del deber

En el reciente asesinato de dos guardias civiles estatales en el municipio de Villa Juárez, se contabilizan cinco detenciones de presuntos integrantes de la delincuencia organizada inmiscuidos en el crimen, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Incluso, todavía se prevén cumplimentar más órdenes de aprehensión, sobre todo, en contra de los liderazgos de dicha organización delictiva, adelantó.

Subrayó que inicialmente se detuvieron a dos personas y posteriormente a otras tres, y derivado de la información facilitada por estos, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene las indagatorias para dar con los demás responsables.

Dijo que, con el asesinato de un oficial suscitado en días pasados en el municipio de Tamazunchale, en lo que va del 2026 se contabilizan tres elementos estatales privados de la vida en el cumplimiento de su deber.

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Asumió que las familias de los gendarmes víctimas de homicidio doloso durante sus labores, tienen garantizado el acceso a una vivienda y otros apoyos gubernamentales.

"Toda agresión que ha sufrido la Guardia Civil en años anteriores y en este año, se ha logrado detener a las personas, se ha logrado llevarlas a la justicia, y en este caso (de Tamazunchale) no será diferente", sentenció.