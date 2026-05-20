Tangamanga III aún sin contar con terreno en Soledad

El proyecto para construir un nuevo Parque Tangamanga 3 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, continúa sin arrancar debido a que el ayuntamiento soledense, no ha presentado un terreno con las dimensiones y condiciones necesarias para desarrollar la obra, aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El mandatario estatal afirmó que desde el inicio de la administración se planteó la creación de este espacio recreativo, sin embargo, el avance del proyecto permanece detenido por la falta de una reserva territorial viable. Señaló que el municipio ya presentó dos propuestas, aunque ambas fueron descartadas por resultar insuficientes en extensión.

"El ayuntamiento no nos ha proporcionado el terreno, nos presentó dos lugares pero fueron rechazados por ser muy pequeños, queremos algo más grande, sin lugar a dudas Soledad merece un parque con más hectáreas", declaró Gallardo Cardona.

El gobernador adelantó que actualmente el municipio prepara otras dos propuestas de predios que serán evaluadas por el Gobierno del Estado, con la expectativa de que cuenten con mayor superficie y permitan concretar uno de los proyectos recreativos más anunciados para la zona metropolitana.

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Asimismo, recordó que anteriormente también se analizó un terreno ubicado en la comunidad de La Tinaja, el cual sí cumplía con las dimensiones requeridas, aunque finalmente fue descartado por encontrarse a aproximadamente 40 kilómetros de la cabecera municipal, lo que complicaría el acceso para la población de Soledad de Graciano Sánchez.