Tarifas del agua podrían subir 3.25 por ciento

La Comisión del Agua del Congreso de San Luis Potosí propuso un aumento anual de 3.25 por ciento en las cuotas y tarifas de agua para 2026, como referencia para los organismos operadores del estado. La medida se discutió durante una sesión en la que participaron funcionarios federales y representantes de los 21 organismos operadores.

El porcentaje se calculó a partir del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, en lugar del parámetro tradicional de enero a septiembre de este año, que mostraba una caída de -0.82 por ciento. La presidenta de la Comisión, Nancy Jeanine García Martínez, explicó que esta referencia anual busca brindar un marco más estable y sostenible para los organismos.

Directores de organismos operadores advirtieron que la metodología actual no refleja los costos reales de cada municipio. Algunos, como SAPSAM en Matehuala, reportan déficit y alertan que los incrementos pequeños no cubren gastos eléctricos ni salariales. Por ello, se planteó la opción de acumular la inflación de manera mensual, lo que permitiría reflejar aumentos más cercanos a la realidad económica.

También se consideró la opción de que los organismos acumulen mensualmente los factores de inflación, permitiendo que los aumentos reflejen más la realidad económica. García Martínez, señaló que cualquier decisión deberá contar con la aprobación de todos las y los integrantes. La propuesta actual sirve como referencia mientras los diputados estudian ajustes finales y escuchan aportaciones de los organismos antes de emitir un dictamen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí