SERES ARTE INCLUSIVO PRESENTA HOY OBSÉRVAME

La puesta en escena Obsérvame, a cargo de la compañía potosina Seres Arte Inclusivo, tendrá funciones en el Teatro del IMSS los días 11 y 12 de octubre, en los horarios de 19:00 y 13:00 horas respectivamente.

Obsérvame es una creación colectiva basada en los testimonios y experiencias de vida de personas con discapacidad. La obra retrata los prejuicios y las limitaciones que enfrentan en su entorno cotidiano, así como las formas en que buscan visibilizar su presencia dentro de la sociedad. El montaje, dirigido por Paul Blanco, plantea un recorrido escénico que combina teatro y danza para transmitir una mirada crítica y sensible sobre la inclusión.

El proyecto surge del trabajo permanente que realiza Seres Arte Inclusivo, escuela y compañía dedicada a integrar a personas con y sin discapacidad en procesos de creación artística. A través de la puesta en escena, el grupo propone un diálogo entre cuerpo, movimiento y expresión, en el que cada participante aporta su propia experiencia y forma de comunicarse.

En la obra participan 19 actores con discapacidad intelectual, motriz, visual, auditiva y psicosocial. Su presencia en escena busca eliminar barreras en la percepción del arte y cuestionar las estructuras sociales que limitan la participación de las personas con discapacidad en espacios culturales, educativos y laborales.

Con Obsérvame, Seres Arte Inclusivo utiliza el arte como herramienta de inclusión y reflexión social. La obra invita al público a reconocer las distintas formas de habitar y expresar el cuerpo en la escena, y a mirar sin prejuicios a quienes desde su experiencia aportan nuevas formas de entender la creación artística. Con acceso libre para todo público.