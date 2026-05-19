Tentativa de feminicidio, causa de detenciones: FGE

De las tres investigaciones que se iniciaron en el primer cuatrimestre de 2026 por tentativa de feminicidio en el estado de San Luis Potosí, ya existen imputados detenidos o con órdenes de aprehensión por cumplimentar, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE),

Las tres carpetas de investigación comenzaron a integrarse en marzo pasado, de acuerdo con el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). García Cázares informó que los hechos se suscitaron en diferentes municipios de la entidad potosina, por ejemplo, uno en la ciudad capital y las otras dos causas penales, al interior del estado.

Subrayó que, tanto en los intentos de matar a las mujeres como en los feminicidios consumados en dicho período, la mayoría de los feminicidas corresponden a las parejas de las víctimas.

"Tenemos algunos detenidos, algunos otros están con órdenes de aprehensión, y bueno, hasta donde recuerdo, es uno de aquí de capital y otros del interior (del estado)", concluyó la entrevistada. Aunque no precisó el día de la agresión, el pasado 11 de abril la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Matías N, por feminicidio en grado de tentativa, debido a que detonó un arma de fuego en contra de una mujer, con quien previamente había discutido.

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