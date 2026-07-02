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Termina encargo de Priego Rivera en Roma, Italia

Por Martín Rodríguez

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Termina encargo de Priego Rivera en Roma, Italia
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      El presbítero potosino Juan Jesús Priego Rivera concluyó su periodo como rector del Colegio Pontificio en Roma. Será sustituido por el presbítero Luis Adrián González Franco, ecónomo del mismo Colegio y originario de San Juan de los Lagos. Nombramiento y conclusión del cargo fueron confirmados por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). El rectorado de Juan Jesús Priego duró cuatro años. 

      Las responsabilidades de Juan Jesús Priego incluyeron el acompañamiento en la formación de sacerdotes que se encuentran en etapa de formación en cualesquiera de las licenciaturas que ofrecen las instituciones de educación superior en El Vaticano.

      También fue el puente entre las autoridades de la iglesia y los creyentes católicos.

      Fue director espiritual y académico del Colegio, tuvo la responsabilidad administrativa, acompañó a los obispos mexicanos y fue su guía mientras ellos viajaban para realizar actividades en la Ciudad del Vaticano, y a su vez fue el representante legal y canónico ante el gobierno eclesial del Vaticano y la CEM.

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      Priego Rivera fue el representante de prensa de la Arquidiócesis luego de que por motivos de salud, se retiró el anterior vocero, el capellán penitenciario Darío Pedroza Martínez. El sucesor de Juan Jesús Priego es Tomás 

      Cruz Perales 

      "Al finalizar su período como rector de nuestro Colegio, queremos expresar nuestro agradecimiento al Padre Juan Jesús Priego Rivera, por el camino compartido a lo largo de estos años. Gracias por el servicio brindado y por haber caminado junto a nosotros", escribió en las redes sociales, un post difundido por el Colegio Pontificio Mexicano en Roma.

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