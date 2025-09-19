Tiene tribunal laboral 12 mil casos rezagados

El sistema que caducó el domingo, heredó a los nuevos jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado con un retraso en el ámbito laboral de 12 mil expedientes, situación que ejemplifica el colapso en el sistema judicial que no será fácil resolver, advirtió el expresidente de la asociación de abogados de San Luis Potosí Lorenzo Sánchez Andrade.

Además, dijo Sánchez Andrade en entrevista, cada juzgado en materia civil recibe entre cien y 150 promociones diarias, y en materia familiar “está peor”, porque hay de doscientas a trescientas promociones diarias.

Agregó que también “hay un grave problema por lo que se refiere a la renovación del personal”, por qué hay funciones judiciales que solicitaron su jubilación, porque muchos proyectistas, actuarios y secretarios de acuerdos, de estudio y cuenta ya no están en funciones, y aunque ya fueron asignados los nuevos jueces en la elección, hay un grave retroceso porque no han aceptado los cargos.

Añadió que el colapso es tal que en la materia laboral, por ahora han suspendido todas las audiencias, y eso está causando un gran retroceso, lo que ha provocado el rezago de los 12 mil expedientes, que en teoría correspondería desahogar por cuatro jueces en proporción de 3 mil cada uno, y que ese retroceso viene a demeritar la administración de la justicia tanto para la parte patronal como para la parte trabajadora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El entrevistado anticipó que la situación empeorará si se considera que nada más en la materia civil todavía no entra en funciones el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que deberá iniciar con la implementación del sistema en 2026 y el término de la “vacatio legis” en 2027.