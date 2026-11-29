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El regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gustavo Mercado Garay, calificó como un fracaso el programa de obras de alto impacto que la administración municipal pretendía financiar con los recursos obtenidos de la subasta de predios municipales, al señalar que los proyectos originales, no se concretaron y ahora se aprobó redirigir el dinero a otras intervenciones durante el último tramo del gobierno.

Tras la aprobación de la reasignación de recursos en Cabildo, el edil cuestionó que, de las obras inicialmente anunciadas en años anteriores de la administración encabezada por Enrique Galindo Ceballos únicamente se haya concretado el puente a desnivel de Himalaya considerada por el regidor como la unica magna obra, con una inversión superior a los 200 millones de pesos. Sostuvo que proyectos como el paso inferior de El Saucito, la intervención del Parque de Morales y la continuación de la avenida Hernán Cortés quedaron pendientes, pese a que formaban parte de los compromisos municipales.

Mercado Garay rechazó que los retrasos en las autorizaciones de la Contraloría General del Estado justifiquen la falta de resultados, pues recordó que el Ayuntamiento gobierna desde 2021 y tuvo varios años para desarrollar los proyectos.

Consideró que no es válido atribuir los pendientes a las dificultades con las bases de licitación presentadas en marzo de 2026, cuando durante 2022, 2023, 2024 y 2025 también existía la posibilidad de avanzar con obra pública.

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La propuesta aprobada por mayoría retiró el financiamiento previsto para el paso inferior de El Saucito y reasignó los recursos a la ampliación del segundo cuerpo del Eje 140, la construcción de un auditorio en el Centro Deportivo Integral La Garita, y un Skate Park en el fraccionamiento El Rosedal. En conjunto, las tres intervenciones representan una inversión de 151 millones 936 mil pesos, decisión que el regidor consideró parte de una planeación improvisada ante el incumplimiento de los proyectos originales.

Por otra parte, el regidor señaló que, a propuesta suya, se acordó devolver al dominio público municipal siete de los 18 predios que fueron autorizados para subasta y que no lograron venderse. Explicó que algunos inmuebles no recibieron ofertas durante el procedimiento, mientras que otros enfrentaron juicios de amparo relacionados con su desafectación, de los cuales posteriormente se desistieron tanto los promoventes como posibles compradores. Argumentó que mantenerlos fuera del dominio público representaba un riesgo de apropiaciones irregulares, disputas judiciales o pérdida de control sobre el patrimonio municipal.