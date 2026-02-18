logo pulso
Titular de SEGE explica alcance de circular sobre entrevistas institucionales

Se inició un procedimiento sancionador contra supervisor por informar erróneamente sobre sarampión en escuela.

Por Rubén Pacheco

Febrero 18, 2026 01:44 p.m.
A
Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Luego que se difundiera una circular donde se establece que solo él puede comunicar o conceder entrevistas sobre temas relacionados con la institución, Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), matizó que la instrucción es solamente con fines institucionales, por lo tanto, "fuera de ahí pueden decir lo que quieran".

"Se refiere y está más o menos específico. Tal vez no se entendió o alguien no lo quiso entender, pero básicamente, es posicionamientos oficiales-institucionales", complementó.

Contextualizó que derivado de los probables contagios por sarampión o el tema de telesecundarias, se han divulgado comunicados o circulares de directivos, los cuales se atribuyen a la dependencia estatal y "eso no es el caso".

En entrevista, reveló que se inició un procedimiento sancionador en contra del supervisor de la zona escolar 001, debido a que hace unas semanas emitió una misiva confirmando dos contagios por dicha enfermedad en la escuela primaria 'Benito Juárez', ubicada en la colonia Himno Nacional de la capital potosina.

LEA TAMBIÉN

SEGE apuesta por uso moderado del celular en aulas

Juan Carlos Torres Cedillo, titular de SEGE, comenta sobre la importancia de regular el uso de celulares en el ámbito educativo.

Torres Cedillo recordó que luego de la verificación por parte de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, descartó el sarampión, pero confirmó que los estudiantes estaban enfermos con varicela.

Contrastó que, si bien el magisterio es polémico y siempre tiene algo que decir, el objetivo de la medida es que los funcionarios no den un pronunciamiento personal a nombre de la SEGE, sobre todo, en el contexto de enfermedades como el sarampión.

