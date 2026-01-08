Todavía espera Congreso terna para fiscal electoral

El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, informó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado se mantiene sin titular desde el 31 de diciembre, tras la salida de Luis Fernando González Macías, lo que ha dejado a la dependencia operando sin un fiscal designado.

El legislador explicó que, aunque la renuncia del exfiscal fue presentada con anticipación, esta surtió efectos hasta el cierre del año, por lo que se mantuvo en funciones hasta esa fecha y, a partir de entonces, la dependencia opera sin un responsable designado.

En tanto, el Congreso del Estado permanece a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe la terna correspondiente para iniciar el proceso de designación, mientras la fiscalía continúa bajo un esquema provisional, una situación que ya se ha repetido en otros periodos.

La ausencia de un fiscal electoral se presenta en un contexto de discusión nacional sobre una posible reforma federal que plantea la desaparición de estas fiscalías, lo que ha reavivado el debate sobre su autonomía y viabilidad como parte del sistema de procuración de justicia.

Guajardo Barrera señaló que el análisis debe centrarse en los resultados obtenidos, al advertir que, pese a la ampliación del catálogo de delitos electorales en años recientes, la impunidad continúa siendo alta y son pocos los casos que avanzan hasta una resolución judicial.