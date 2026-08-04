Tormenta dejó sin luz a Pozos y SGS

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Desde las 5 de la tarde del domingo, vecinos de Pozos y una amplia zona de Soledad de Graciano Sánchez permanecían a oscuras, aunque el servicio se fue restableciendo de manera gradual en las siguientes horas de la tormenta eléctrica, lo que la Comisión Federal de Electricidad reparaba en minutos o en horas, con frecuencia tarda casi un día o más, y para las colonias afectadas ya parece ser una costumbre, asegurar un vecinos que sufrieron los apagones.

La tormenta que afectó a toda la zona metropolitana, provocó daños en instalaciones eléctricas que según recuerdan los vecinos, eran reparados en pocos minutos o en horas.

Para el domingo por la tarde y parte de la noche había reportes de falta de energía en la zona de Las Mercedes, Los Silos, Los Molinos, Rancho Viejo, Prados de San Vicente Segunda Sección y las colonias de los alrededores ubicadas en el municipio de Villa de Pozos. En el caso de Soledad de Graciano Sánchez, había reportes de apagones en Valle de Cactus, Villas de Cactus e incluso el fraccionamiento La Sierra.

Los vecinos refirieron que el mayor problema se encuentra en sus refrigeradores, porque la comida se descompone con cada apagón que viene de la época de lluvias

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Tampoco pueden utilizar aparatos eléctricos y sus teléfonos celulares se mantienen sin energía. Aseguran que por la tarde se comunicaban con las líneas de emergencia de la Comisión Federal de Electricidad, sin alcanzar acuerdo alguno.