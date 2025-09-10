logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Torres Cedillo se opone a la ampliación del voto a jóvenes

Existe una propuesta de permitir el sufragio de adolescentes

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Torres Cedillo se opone a la ampliación del voto a jóvenes

El secretario de Educación de San Luis Potosí, Juan Carlos Torres Cedillo, se pronunció en contra de la propuesta federal, que permitiría a adolescentes de 16 y 17 años participar en las elecciones. Según Torres Cedillo, reducir la edad para votar podría exponer a las y los jóvenes a presiones externas, debido a la falta de madurez y preparación para tomar decisiones políticas. 

“Creo que es cuestión de maduración, de preparación para tomar decisiones, sobre todo en cuestiones políticas”, dijo el funcionario.

La iniciativa federal, presentada recientemente en el Congreso de la Unión, busca reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para ampliar el derecho al voto a las y los jóvenes de 16 y 17 años.

Las y los representantes de Movimiento Ciudadano argumentan que otorgarles esta posibilidad reconoce su participación activa en la sociedad y fortalece la democracia, al incluir la voz de un sector tradicionalmente poco representado en los procesos electorales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En otros países, como Argentina, Brasil y Austria, los jóvenes pueden votar desde los 16 años, y quienes apoyan la medida señalan que esto fomenta la participación juvenil y garantiza que sus intereses sean considerados en la política.

En México, el debate se centra en la capacidad de los adolescentes para asumir responsabilidades ciudadanas asociadas al voto. En este sentido, J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, apuntó en que los 18 años siguen siendo la edad más adecuada para ejercer este derecho, ya que a partir de esa edad los ciudadanos pueden asumir plenamente obligaciones legales y sociales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

“No hay conflictos, ni fracturas en Morena”
“No hay conflictos, ni fracturas en Morena”

“No hay conflictos, ni fracturas en Morena”

SLP

Samuel Moreno

A pesar de diferencias propias del debate legislativo

Impulsa Congreso nueva gestión de derechos humanos
Impulsa Congreso nueva gestión de derechos humanos

Impulsa Congreso nueva gestión de derechos humanos

SLP

Samuel Moreno

Confirma García Harfuch millonario decomiso en SLP
Confirma García Harfuch millonario decomiso en SLP

Confirma García Harfuch millonario decomiso en SLP

SLP

Redacción

Vecinos de Alamitos hostigan a conductores
Vecinos de Alamitos hostigan a conductores

Vecinos de Alamitos hostigan a conductores

SLP

Redacción