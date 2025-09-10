Torres Cedillo se opone a la ampliación del voto a jóvenes

El secretario de Educación de San Luis Potosí, Juan Carlos Torres Cedillo, se pronunció en contra de la propuesta federal, que permitiría a adolescentes de 16 y 17 años participar en las elecciones. Según Torres Cedillo, reducir la edad para votar podría exponer a las y los jóvenes a presiones externas, debido a la falta de madurez y preparación para tomar decisiones políticas.

“Creo que es cuestión de maduración, de preparación para tomar decisiones, sobre todo en cuestiones políticas”, dijo el funcionario.

La iniciativa federal, presentada recientemente en el Congreso de la Unión, busca reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para ampliar el derecho al voto a las y los jóvenes de 16 y 17 años.

Las y los representantes de Movimiento Ciudadano argumentan que otorgarles esta posibilidad reconoce su participación activa en la sociedad y fortalece la democracia, al incluir la voz de un sector tradicionalmente poco representado en los procesos electorales.

En otros países, como Argentina, Brasil y Austria, los jóvenes pueden votar desde los 16 años, y quienes apoyan la medida señalan que esto fomenta la participación juvenil y garantiza que sus intereses sean considerados en la política.

En México, el debate se centra en la capacidad de los adolescentes para asumir responsabilidades ciudadanas asociadas al voto. En este sentido, J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, apuntó en que los 18 años siguen siendo la edad más adecuada para ejercer este derecho, ya que a partir de esa edad los ciudadanos pueden asumir plenamente obligaciones legales y sociales.