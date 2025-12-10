Trabajan en deshierbe y poda en avenida Chapultepec

El Ayuntamiento de la capital lleva a cabo labores de limpieza, deshierbe y poda en la avenida Chapultepec, como parte de las acciones diarias de mantenimiento urbano que realiza la Dirección de Servicios Municipales en distintas vialidades de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia, personal operativo acudió al corredor para retirar maleza, podar áreas verdes y recolectar excedentes con el fin de mejorar el estado de la vialidad y mantener en condiciones adecuadas el camellón y las zonas peatonales.

La autoridad municipal pidió a las y los automovilistas circular con precaución, ya que los trabajos han requerido cierres parciales y temporales en algunos tramos de la avenida.