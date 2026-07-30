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Tránsito capitalino sanciona polarizado

Por Rolando Morales

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Tránsito capitalino sanciona polarizado
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      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que cada semana se aplican entre 10 y 15 sanciones a conductores que circulan con vidrios polarizados que incumplen el reglamento municipal, como parte de los operativos de vigilancia que mantiene la corporación.

      El funcionario explicó que antes de imponer una multa, los elementos de la corporación invitan a los propietarios de los vehículos a retirar el polarizado para ajustarse a la normatividad. Sin embargo, cuando existe 

      una negativa por parte del conductor, se procede con la sanción correspondiente.

      Villa Gutiérrez precisó que el promedio semanal de infracciones por esta causa oscila entre 10 y 15 casos, al señalar que las acciones forman parte de los operativos que realiza la dependencia en distintos puntos de la ciudad.

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      Respecto a la detección de vehículos con placas cubiertas, aclaró que no se trata de placas polarizadas, sino de micas colocadas sobre ellas para dificultar su visibilidad. Indicó que estos aditamentos también son retirados debido a que el reglamento prohíbe su uso.

      El secretario reiteró que tanto los vidrios polarizados fuera de la norma como las micas sobre las placas constituyen infracciones al reglamento de tránsito, por lo que la corporación continuará con las revisiones y la aplicación de las sanciones correspondientes.

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