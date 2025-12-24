logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Fotogalería

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tras accidente, exhortan a respetar señalización en obras públicas

El programa 'Vialidades Potosinas' busca asegurar la seguridad y desarrollo adecuado de las intervenciones

Por Rolando Morales

Diciembre 24, 2025 12:07 p.m.
A
Tras accidente, exhortan a respetar señalización en obras públicas

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno de la capital exhortó a la ciudadanía a respetar los señalamientos viales y las zonas restringidas durante la ejecución de trabajos incluidos en el programa 'Vialidades Potosinas', al señalar que estas medidas son indispensables para garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo de las obras en distintos puntos de la ciudad.

El llamado se emitió luego de un incidente ocurrido en la calle Grito de Dolores, en la colonia Constitución, donde una conductora ignoró la señalización de "No pasar" y retiró la malla de seguridad para ingresar a un tramo en proceso de reencarpetamiento.

La dependencia advirtió que este tipo de acciones pone en riesgo al personal de obra, así como a peatones y automovilistas que transitan por la zona.

La Dirección de Obras Públicas recordó que actualmente existen frentes de trabajo activos en diversas vialidades, entre ellas Grito de Dolores, Cuauhtémoc, Fernando Celada, Revolución Mexicana, avenida de las Presas, Melchor Ocampo, General Mitre y en caminos rurales de Peñasco y Julián de los Reyes, donde se han instalado dispositivos de seguridad conforme a criterios técnicos y normativos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, la dependencia municipal reiteró que respetar la señalización permite que los trabajos se realicen en tiempo y forma, evitando accidentes, retrasos y afectaciones a las colonias beneficiadas, por lo que llamó a la paciencia, la corresponsabilidad y a reportar cualquier irregularidad por los canales oficiales.

LEA TAMBIÉN

Detalla Obras Públicas diagnóstico y plan de rehabilitación de ZI

Eustorgio Chávez Garza explicó los desafíos y soluciones para las vialidades del sector

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tras accidente, exhortan a respetar señalización en obras públicas
Tras accidente, exhortan a respetar señalización en obras públicas

Tras accidente, exhortan a respetar señalización en obras públicas

SLP

Rolando Morales

El programa 'Vialidades Potosinas' busca asegurar la seguridad y desarrollo adecuado de las intervenciones

Aprueban reforma que regula gasto social en municipios
Aprueban reforma que regula gasto social en municipios

Aprueban reforma que regula gasto social en municipios

SLP

Ana Paula Vázquez

La medida redefine las reglas, bajo las cuales, los ayuntamientos podrán acceder a apoyos

Suspenderán transporte colectivo 25 de diciembre y 1 de enero
Suspenderán transporte colectivo 25 de diciembre y 1 de enero

Suspenderán transporte colectivo 25 de diciembre y 1 de enero

SLP

Redacción

Los días 24 y 31 de diciembre, los camiones circularán hasta las 20:00 horas

Extienden casi 800 permisos para venta de pirotecnia en la capital
Extienden casi 800 permisos para venta de pirotecnia en la capital

Extienden casi 800 permisos para venta de pirotecnia en la capital

SLP

Redacción

Desde este 24 de diciembre se desplegó el 'Operativo Cohetón 2025'