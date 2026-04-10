Tras bloqueo, Interapas plantea obras en drenaje de Montecillo

Luego del bloqueo en la Alameda Juan Sarabia por el colapso del drenaje, Interapas informó que acordó con vecinos del barrio de Montecillo una ruta de trabajo para rehabilitar la red sanitaria en calles afectadas.

De acuerdo con el organismo, las acciones se concentrarán en la calle Jiménez y un tramo de Otahegui, donde el sistema ya cumplió su vida útil. Sin embargo, precisó que el arranque de la obra dependerá de procesos como la asignación de presupuesto y la formalización de los trabajos.

Interapas recordó que previamente se intervinieron 45 metros de drenaje en la zona, con una inversión de 382 mil 500 pesos, como parte de una primera etapa.

Asimismo, indicó que los trabajos en las calles con mayores afectaciones podrían integrarse a una segunda fase del programa de rehabilitación.

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El organismo señaló que dará seguimiento a los acuerdos alcanzados con los vecinos y que mantendrá comunicación directa durante el proceso.