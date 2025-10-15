UASLP: litigio con IFSE sigue en trámite

La abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Urenda Queletzú Navarro Sánchez, reiteró que los diversos procesos de defensa de la autonomía universitaria frente a las intenciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) de revisar sus cuentas permanecen en trámite y sin resolución de fondo, de momento.

Aclaró que no existe un "conflicto" como tal con el citado Instituto, pues las auditorías que sí le corresponden a esta instancia gubernamental, se han atendido. Tema aparte, es la intención del IFSE de auditar también los ingresos autogenerados por la casa de estudios, para lo cual, de acuerdo con el actual marco legal del Estado, no tendría competencia.

"Precisaría que nosotros no estamos en un conflicto. Hemos atendido las auditorías y señalado la causa justificada respecto a la ausencia de competencia de fiscalizar nuestros ingresos autogenerados", explicó la jurista.

Sobre los procesos legales en trámite, dijo que "son procedimientos que atacan actos intraprocesales. Realmente no hemos emprendido ningún tipo de defensa porque no se han accionado procedimientos del IFSE que vayan encaminados a sancionar y que, en consecuencia, impliquen defendernos".

Enseguida, añadió: "Lo que sí hemos atacado, por diferentes vías (legales), son los actos que durante el desarrollo de la auditoría calificamos de ilegales, pero, hasta ahora, ningún proceso judicial ha implicado que abordemos el estudio de fondo del tema".