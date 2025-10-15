logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

UASLP: litigio con IFSE sigue en trámite

Resolución de fondo sigue aún pendiente, señala la oficina de abogacía universitaria

Por Leonel Mora

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
UASLP: litigio con IFSE sigue en trámite

La abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Urenda Queletzú Navarro Sánchez, reiteró que los diversos procesos de defensa de la autonomía universitaria frente a las intenciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) de revisar sus cuentas permanecen en trámite y sin resolución de fondo, de momento.

Aclaró que no existe un "conflicto" como tal con el citado Instituto, pues las auditorías que sí le corresponden a esta instancia gubernamental, se han atendido. Tema aparte, es la intención del IFSE de auditar también los ingresos autogenerados por la casa de estudios, para lo cual, de acuerdo con el actual marco legal del Estado, no tendría competencia.

"Precisaría que nosotros no estamos en un conflicto. Hemos atendido las auditorías y señalado la causa justificada respecto a la ausencia de competencia de fiscalizar nuestros ingresos autogenerados", explicó la jurista.

Sobre los procesos legales en trámite, dijo que "son procedimientos que atacan actos intraprocesales. Realmente no hemos emprendido ningún tipo de defensa porque no se han accionado procedimientos del IFSE que vayan encaminados a sancionar y que, en consecuencia, impliquen defendernos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enseguida, añadió: "Lo que sí hemos atacado, por diferentes vías (legales), son los actos que durante el desarrollo de la auditoría calificamos de ilegales, pero, hasta ahora, ningún proceso judicial ha implicado que abordemos el estudio de fondo del tema".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cortázar Ruiz niega corrupción y arremete contra Galindo
Cortázar Ruiz niega corrupción y arremete contra Galindo

Cortázar Ruiz niega corrupción y arremete contra Galindo

SLP

Rolando Morales

"Tengo pruebas y documentos que muestran todo lo contrario", afirmó el exdirector de Protección Civil

Sheinbaum visita Tamazunchale este miércoles
Sheinbaum visita Tamazunchale este miércoles

Sheinbaum visita Tamazunchale este miércoles

SLP

Redacción

La presidenta informó que ya se han censado más de mil viviendas afectadas en municipios de la Huasteca

J. M. Navarro inicia pavimentación de la Av. Ponciano Arriaga
J. M. Navarro inicia pavimentación de la Av. Ponciano Arriaga

J. M. Navarro inicia pavimentación de la Av. Ponciano Arriaga

SLP

Redacción

El proyecto abarca el segmento entre las calles Los Padilla y Víctor Cervera Pacheco

No habrá recortes para los partidos políticos: JMRG
No habrá recortes para los partidos políticos: JMRG

No habrá recortes para los partidos políticos: JMRG

SLP

Leonel Mora