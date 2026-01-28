UASLP perfila nuevos Honoris Causa en 2026

El Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene previsto votar este viernes dos propuestas para otorgar el Doctorado Honoris Causa 2026 a Juan Villoro y Cristina Rivera Garza, de acuerdo con información obtenida por este medio.

De aprobarse, los reconocimientos se entregarían durante la Feria del Libro de la UASLP, uno de los principales escaparates culturales de la institución, y se sumarían a una lista selecta que la universidad ha construido a lo largo de casi tres décadas.

El Honoris Causa es la máxima distinción académica que concede la UASLP y, desde que comenzó a otorgarse en 1995, ha sido entregado solo a 26 personalidades del ámbito intelectual, científico y cultural. En esa lista figuran nombres como Mario Vargas Llosa, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Mario Molina y Fernando Savater, entre otros referentes del pensamiento y la cultura contemporánea. Con Villoro y Rivera Garza, la cifra podría elevarse a 28 galardonados en la historia universitaria.

La propuesta a favor de Juan Villoro destaca una trayectoria que rebasa los 50 libros y una obra que ha transitado con solvencia por la crónica, la narrativa, el ensayo, el periodismo y la dramaturgia, con una influencia clara en la literatura mexicana contemporánea y en la formación de lectores más allá del ámbito académico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el caso de Cristina Rivera Garza, el dictamen subraya tanto su producción literaria como su trabajo académico y su impacto en el debate público. Su libro El invencible verano de Liliana, donde aborda el feminicidio de su hermana, es señalado como una de las obras clave de la literatura reciente por su carga ética, política y social.

El invencible verano de Liliana

De acuerdo con lo previsto, ambos escritores estarían presentes para recibir el reconocimiento de manera personal, en el marco de la Feria del Libro que organiza la máxima casa de estudios de San Luis Potosí, como parte de las actividades centrales del encuentro cultural.

LEA TAMBIÉN VIDEO | Cuando Vargas Llosa fue honrado en San Luis Potosí Fue en diciembre de 2005 cuando el Nobel de Literatura visitó la capital potosina para recibir el Honoris Causa

La decisión final quedará en manos del CDU, pero las propuestas ya colocan a ambos autores en la antesala de un reconocimiento que la UASLP ha reservado históricamente para figuras de peso mayor.