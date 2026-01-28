logo pulso
¡RADIANTE Y FELIZ!

¡RADIANTE Y FELIZ!

Se complica la circulación esta mañana en SLP

Carretera 57 y distribuidor Juárez, con mayor carga vehicular

Por Redacción

Enero 28, 2026 08:16 a.m.
Se complica la circulación esta mañana en SLP

La mañana de este día se registra avance vehicular de consideración en varias de las principales vialidades de San Luis Potosí, por lo que se recomienda tomar precauciones y prever tiempos de traslado.

En la carretera 57, el aforo vehicular aumenta desde Periférico Oriente con dirección a la Zona Industrial, situación similar a la que se presenta en avenida Industrias, donde la carga vehicular es constante.

El distribuidor Juárez, tanto en la glorieta como en los niveles, mantiene avance continuo, aunque con flujo lento en horas de mayor demanda. En avenida Salvador Nava Martínez, el tránsito incrementa por tramos, principalmente en su cercanía con el distribuidor.

En tanto, avenida Himno Nacional y avenida Carranza registran tráfico constante, aunque hasta el momento la circulación se mantiene fluida.

Autoridades viales recomiendan salir con anticipación, utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes de movilidad para evitar contratiempos.

SLP

Redacción

Carretera 57 y distribuidor Juárez, con mayor carga vehicular

