Unesco podría declarar libre de analfabetismo a Soledad de G.S.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez se destaca por sus logros educativos

Por Flor Martínez

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Soledad de Graciano Sánchez podría convertirse en el primer municipio del país en obtener la declaratoria de Bandera Blanca en analfabetismo, distinción que otorga la UNESCO a los territorios que logran eliminar el rezago en lectura y escritura entre la población adulta.

Así lo informó José Luis Castro Castillo, director del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), quien señaló que el esfuerzo constante ha permitido que cada vez más personas, concluyan su educación básica.

Refirió que en la actualidad, en Soledad se estima que existen alrededor de dos mil personas analfabetas, cifra muy por debajo de las cerca de diez mil que aún presenta la capital potosina.

“El escenario muestra los avances de las políticas educativas que buscan garantizar igualdad de oportunidades a las familias y abrirles la posibilidad de un mejor futuro”, destacó el funcionario municipal.

Precisó que se han reforzado los programas gratuitos para cursar primaria y secundaria, además de proyectar la apertura de preparatorias sin costo a partir de 2026.

“Estamos a punto de lograr que Soledad sea el primer municipio reconocido por la UNESCO como libre de analfabetismo, lo que representará un hecho histórico para San Luis Potosí”, concluyó.

