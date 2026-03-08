logo pulso
UPSLP espera 96 mdp por aportaciones estado-federación

El rector de UPSLP detalló que la armonización de aportaciones bipartitas iniciada en 2024 permitirá obtener 96 millones de pesos.

Por Rubén Pacheco

Marzo 08, 2026 01:02 p.m.
A
UPSLP espera 96 mdp por aportaciones estado-federación

En caso de lograr la armonización de las aportaciones bipartitas estado-federación, este año se obtendrían 96 millones de pesos, estimó Néstor Eduardo Garza Álvarez, rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP).

Contextualizó que en diciembre del 2024 inició dicho proceso, obteniéndose la armonización total durante 2025 y a la espera de generar un documento, consistente en un acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Confió que el convenio de aportaciones pueda darse este mes, y si no, la próxima mensualidad, con lo cual se garantizarían las aportaciones del estado y la federación.

El funcionario estatal complementó que las partidas bipartitas, corresponderían a 48 millones de pesos, es decir, 96 millones de pesos de forma conjunta.

"La Secretaría de Finanzas nos ha venido apoyando de forma importante, garantizando el año pasado y este año la integridad de los recursos", manifestó

Defendió que, en años anteriores la casa de estudios no tenía acceso al financiamiento, porque no existía un convenio de por medio, que obligara a las instancias a cumplir con la concurrencia de depósitos de manera anual.

