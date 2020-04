Urgen boleros llegue la ayuda prometida

Ha pasado más de una semana desde que el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, realizó la promesa de ayudar económicamente a los boleros que se encuentran en las cercanías a Palacio Municipal, sin que hasta el momento el apoyo haya llegado.

Lustradores de zapatos señalan que desde que inició la contingencia sanitaria, su trabajo ha caído un 90%, lo cual les impide llevar a sus hogares alimento y recursos para salir adelante.

Bernabe Ávila, uno de los boleros, comentó que el al igual que todos sus compañeros han cumplido con los requisitos que estableció la Alcaldía para entregarles los apoyos requeridos; "fotografías, que firmas, que Curp, que copias y cada vez nos pedían más y más requisitos, ahorita finalmente parece que cumplimos con todo, pero literalmente nos están mandando por un tubo, nos están engañando, es una mentira lo que declara el alcalde en las entrevistas de prensa y televisión, de que los apoyos son para la clases vulnerables; un requisito que nos piden es que seamos los titulares, pero nosotros somos trabajadores, el dueño del espacio no nos respeta la renta del espacio, entonces con el apoyo nosotros queríamos mínimo pagar la renta del espacio, señaló.

Bernabe pidió al alcalde hablar con la verdad, no queremos que nos estén engañando, que nos digan, no es justo que nos traten así. Nosotros no tenemos ni para las copias y nos exigen muchos documentos.

Algunos otros de sus compañeros que se acercaron, solicitaron la pronta resolución a su difícil situación, pues argumentaron que hay días en los que no sacan ni treinta pesos para llevarle a sus familias.

Se estima que son alrededor de 20 las familias afectadas por la falta de trabajo y el nulo apoyo de las autoridades municipales.