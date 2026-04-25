"Usan recursos públicos en campaña anticipada", insiste Gama Basarte

El diputado local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, afirmó que en San Luis Potosí no hay "piso parejo" rumbo al proceso electoral de 2027 y advirtió sobre el uso de recursos públicos, el condicionamiento de apoyos y la presencia de actos anticipados de campaña.

Señaló que este tipo de prácticas ya se observan desde el ámbito federal, donde —dijo— hay actores adelantados al proceso electoral, con el uso de recursos públicos y promesas que responden a intereses electorales. Añadió que estas conductas deben atenderse para evitar que afecten el desarrollo de la contienda.

A nivel local, fue más puntual al referirse a la utilización de despensas del Gobierno del Estado en Ciudad Valles, incluso a través de particulares, lo que —indicó— obliga a llamar a la prudencia y a cuidar el proceso. En ese sentido, advirtió que quienes busquen participar deberán respetar los tiempos y cumplir con los permisos correspondientes.

El legislador también afirmó que el ambiente político se ha centrado en la confrontación entre aspirantes, en lugar de enfocarse en propuestas. Señaló que la ciudadanía espera proyectos de gobierno, planes y perfiles, y no disputas, por lo que llamó a evitar la polarización y a garantizar un proceso ordenado.

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Frente a este panorama, planteó la necesidad de avanzar en una reforma electoral que permita frenar actos anticipados de campaña, fortalecer la transparencia de las candidaturas y establecer mecanismos como exámenes de control y confianza y la declaración "3 de 3".

Apuntó a que aún hay tiempo para encauzar el proceso electoral si existe disposición de los partidos y de los distintos niveles de gobierno.