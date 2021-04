Vamos a refundar SLP y trabajar por los que menos tienen: Octavio Pedroza

Desde la Plaza de los Fundadores, Octavio Pedroza Gaitán, candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", se comprometió con el Movimiento Antorchista a refundar San Luis Potosí y trabajar por los que menos tienen.

En un mitin al que acudieron cientos de antorchistas, todos los candidatos del Movimiento en el Estado y en presencia de su líder estatal, Lenin Campos Córdova, el candidato a la gubernatura del PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, dijo que hace más de 400 años en este lugar se fundó la ciudad de San Luis, pero hoy se daba una nueva suma que va a permitir refundar San Luis Potosí.

"Antorcha será la columna vertebral para que podamos trabajar cada día más por los que menos tienen. Hoy nace un nuevo San Luis Potosí y de cara a tus agremiados, amigo Lenin, hago contigo el compromiso de que San Luis tendrá al primer gobernador antorchista", expuso.

Pedroza Gaitán sostuvo que la Cuarta Transformación asegura que trabaja por los más pobres, pero solo dice palabras "huecas", en cambio el Movimiento Antorchista sí ve por la gente.

E incluso, resaltó, "San Luis no es terreno fértil para que reproduzca la 4T, aquí los enemigos de Antorcha -Morena- no van a entrar. Aquí la coalición es imbatible con ayuda de Antorcha Popular en San Luis la coalición va a ganar el próximo 6 de junio".

Se comprometió a acudir dentro de ocho días al Comité Estatal de Antorcha a las 7 de la mañana a firmar una serie de compromisos a favor de los agremiados del movimiento, aunque a modo de broma dijo que conoce a la perfección "las 10 mil fojas de Lenin".

"Pero uno no puede hacerse de lado. A veces los recursos son limitados, pero necesitamos atender, porque no piden para ustedes, sino para la gente que menos tiene. No me espanta el compromiso a las 7:00 horas, van a tener autoridad que los respalde, que trabaje por y para ustedes".

Les dijo también a los cientos de asistentes que portaba un cinturón piteado hecho en Villa de Ramos por manos antorchistas, como señal de que trae los cinturones bien fajados, para trabajar a favor de los más desprotegidos.

En su intervención, Lenin Campos Córdova, líder del Movimiento Antorchista Estatal y Regional Norte, aseguró que Octavio Pedroza Gaitán es un hombre honrado a carta cabal que va marcar la diferencia, porque el pueblo potosino ya no quiere más de lo mismo.

"No queremos que se reparta el poder entre las dependencias de gobierno, que manejen el presupuesto a su antojo, olvidándose de las necesidades del pueblo; pero Octavio va a hacer los cambios que se necesitan para lograr un verdadero gobierno del cambio", afirmó.

Para esto, le solicitó generar una bolsa de recursos estatales para que se puedan realizar más obras públicas en beneficio de los que menos tienen, con apoyo de los diputados locales.

Y es que explicó que los funcionarios públicos no deben traicionar al pueblo, sino poner los recursos del estado y los municipios al servicios de las necesidades de la población, como pavimentación, drenaje, electricidad y seguridad.

Lamentó que existan partidos "máscara", partidos delincuenciales, que están dispuestos a hacer "canalladas" con el presupuesto del pueblo, como ha ocurrido en los últimos años, con los partidos aliados de la 4T que han votado a favor de desaparecer muchos programas sociales que beneficiaban a los más humildes, a cambio de fomentar la construcción de obras que no sirven de nada, como el nuevo aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya.

En el evento también estuvo presente Carolina Viggiano Austria, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien aseguró que los antorchistas no piden nada que no merezcan, sino obras para sus colonias y comunidades, pero esto solo puede lograrse si se vota por los candidatos de la Coalición y se recupera la Cámara de Diputados, para que se aprueben presupuestos con visión social.

Acompañaron a Octavio Pedroza, Enrique Galindo Ceballos, candidato a la alcaldía de San Luis Potosí; Margarita Hernandez Fiscal, candidata a diputada local del V distrito; Aranzazu Puente, candidata a diputada local del VII distrito; Gerardo Aldaco, candidato a diputado local del VIII distrito; Patricia Silva Celis, candidata a diputada local del IV distrito; José Antonio Zapata Meraz, candidato a diputado federal por el V distrito; Karina Benavides, candidata a diputada local por el VI distrito y presidentes de los partidos estatales que integran la coalición.