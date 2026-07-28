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Van 35 policías fallecidos en el sexenio de RGC

Principalmente en enfrentamientos con el crimen organizado

Por Rubén Pacheco

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Van 35 policías fallecidos en el sexenio de RGC
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      Derivado principalmente a enfrentamientos con el crimen organizado, a unos meses de que se cumpla el quinto año del sexenio del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, 35 policías de diferentes niveles gubernamentales han fallecido en el cumplimiento de su deber.

      Aunque el recuento hemerográfico de la asociación Causa en Común contabiliza 37 decesos, no se consideró a dos porque uno corresponde a un exoficial asesinado en marzo del 2023 en Matehuala; y una guardia civil privada de la vida por su pareja, también policía estatal, en febrero del 2023 en Soledad de Graciano Sánchez.

      La investigación precisó que 14 se trata de elementos de corporaciones del orden municipal; 13 corresponden a elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE); cinco de la Policía de Investigación (PDI), tres de la Guardia Nacional (GN). 

      Es decir, la mayoría equivalente al 40 por ciento de las víctimas policiales las concentran oficiales de direcciones de Seguridad Pública Punicipal. Dicho de otra forma, cuatro de cada 10 gendarmes asesinados en el sexenio laboraban para el municipio.

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      De los 35 representantes del orden muertos, 33 son hombres y dos mujeres. Aunado a ello, durante la agresión 32 se encontraban en funciones de vigilancia y tres fueron asesinados mientras estaban francos.

      En la cuantía se incorporan los tres guardias estatales asesinados, dos hombres y una mujer, este domingo durante un ataque en la localidad de Cerritos de la delegación La Pila, sin embargo, hasta el momento la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) solo reconoce dos fallecidos y un herido.

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