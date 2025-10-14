Vándalos dejan sin luz a locatarios del República

Comerciantes del Mercado República viven un calvario, porque en ocasiones amanecen sin energía eléctrica para trabajar.

Desconocidos dañan con mucha frecuencia las acometidas y dejan a los locatarios sin luz, y es un pendiente de seguridad pública que será necesario que la alcaldía resuelva, informó la presidente del Consejo de Seguridad Pública del Centro Histórico, Mónica Heredia.

La también representante de la organización civil Nuestro Centro explicó que los comerciantes pasan tragos amargos porque quieren empezar a trabajar y resulta que ya les dañaron la instalación eléctrica.

Para dejar sin energía eléctrica, en ocasiones cortan los cables o roban los medidores, luego de romper los candados de las rejas protectoras colocadas en la fachada por el lado de la calle 16 de Septiembre. Los locatarios presumen que se trata de vecinos del propio barrio de Tlaxcala.

Sin embargo la dirigente empresarial explicó que el apagón que sufren con frecuencia en el comercio del Mercado República ya es un asunto de seguridad pública que se tiene que resolver, porque se ha demostrado que cuando hay jóvenes que cortan los cables en otras redes de alumbrado público finalmente son detenidos y obligados a cubrir el pago de los daños.