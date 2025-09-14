Vecinos de El Sauzalito exigen reparar daños en área verde

Vecinos de la colonia El Sauzalito exigieron al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de San Luis Potosí atender de manera inmediata los daños ocasionados en el área verde de avenida de las Torres y en la calle San Gustavo, luego de las intervenciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) durante un intento fallido de lotificación para vivienda social estatal.

Han pasado casi cuatro meses desde que los colonos frenaron el proyecto en el pasado mes de mayo, luego de que la Seduvop llevara a cabo excavaciones y colocara tubería de drenaje en un predio destinado a uso común. Aunque la dependencia y la constructora a cargo se comprometieron a reparar los daños, hasta la fecha no han cumplido con la reforestación, la reposición de juegos infantiles ni la reinstalación de porterías de fútbol que fueron retiradas.

Los habitantes señalaron que, tras las obras inconclusas, se generó un hundimiento en la calle San Gustavo, afectando el tránsito vehicular y poniendo en riesgo a quienes circulan por la zona. Asimismo, advirtieron que el área verde presenta grietas en distintos puntos, lo que incrementa el temor de que se repitan estos hundimientos en calles cercanas como San Vicente Mártir.

Los colonos exigieron que, ya sea la Seduvop o el propio Ayuntamiento, se responsabilicen de la compactación del terreno y del relleno adecuado de la tierra removida. Recordaron que el compromiso de las autoridades incluía no solo la reparación física del predio, sino también la recuperación de los espacios recreativos para la comunidad.

Advirtieron que la falta de atención de las autoridades locales y estatales al problema no solo refleja un incumplimiento con los acuerdos pactados en mayo pasado, sino que también representa un riesgo latente para la seguridad de las familias de El Sauzalito y la infraestructura urbana de la zona.