Seguridad

Seis detenidos tras riña en micheladas de la Industrial Aviación

Oficiales detienen a seis individuos en avenida Hernán Cortés. Investigación en curso para esclarecer responsabilidades.

Por Redacción

Septiembre 14, 2025 01:51 p.m.
La mañana de este domingo se registró una riña en un negocio de micheladas ubicado en la avenida Hernán Cortés y pasaje G, en la colonia Industrial Aviación de la capital potosina.

De acuerdo con el reporte, dos sujetos agredieron a una mujer comerciante en la zona de las vías, lo que derivó en la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal.

En el lugar, los oficiales detuvieron a dos personas presuntamente por el delito de lesiones y a cuatro más por alterar el orden.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades.

