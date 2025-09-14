Seis detenidos tras riña en micheladas de la Industrial Aviación

La mañana de este domingo se registró una riña en un negocio de micheladas ubicado en la avenida Hernán Cortés y pasaje G, en la colonia Industrial Aviación de la capital potosina.

De acuerdo con el reporte, dos sujetos agredieron a una mujer comerciante en la zona de las vías, lo que derivó en la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal.

En el lugar, los oficiales detuvieron a dos personas presuntamente por el delito de lesiones y a cuatro más por alterar el orden.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades.

