Seis detenidos tras riña en micheladas de la Industrial Aviación
Oficiales detienen a seis individuos en avenida Hernán Cortés. Investigación en curso para esclarecer responsabilidades.
La mañana de este domingo se registró una riña en un negocio de micheladas ubicado en la avenida Hernán Cortés y pasaje G, en la colonia Industrial Aviación de la capital potosina.
De acuerdo con el reporte, dos sujetos agredieron a una mujer comerciante en la zona de las vías, lo que derivó en la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal.
En el lugar, los oficiales detuvieron a dos personas presuntamente por el delito de lesiones y a cuatro más por alterar el orden.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades.
