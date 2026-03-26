Vecinos de Puerta de Piedra piden a ONU quitar distintivo a SLP

El Comité Ciudadano del 'Bosque Urbano Puerta de Piedra' solicitó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura retirar el reconocimiento de “Ciudad Árbol del Mundo” a San Luis Potosí, al considerar que las acciones del gobierno municipal contradicen los principios de sostenibilidad que exige dicho distintivo.

De acuerdo con los habitantes del fraccionamiento Puerta de Piedra, la inconformidad surge tras la decisión del Ayuntamiento, encabezado por Enrique Galindo Ceballos, de vender y subastar un predio de donación ubicado en la calle República de Venezuela, el cual ha sido recuperado por la comunidad como un espacio verde desde 2024.

Los vecinos señalaron que este terreno ya funciona como un bosque urbano consolidado mediante el método Miyawaki, por lo que su urbanización representaría una contradicción frente al discurso oficial de protección ambiental. Cabe recordar que el distintivo “Ciudad Árbol del Mundo” es otorgado por la FAO y la Arbor Day Foundation a ciudades que cumplen estándares en el cuidado y expansión del arbolado urbano y la participación ciudadana.

El comité denunció que, pese a la existencia de dos amparos para frenar la venta, la autoridad municipal mantiene su intención de subastar el espacio, lo que, afirman, pondría en riesgo un pulmón verde que contribuye a mitigar las islas de calor y ha permitido el regreso de especies como el cernícalo americano y el gavilán blanco.

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En ese sentido, los ciudadanos subrayaron que no es congruente mantener un reconocimiento internacional de sostenibilidad mientras se impulsan proyectos que afectan áreas verdes creadas por la propia comunidad.

Por ello, informaron que enviaron una petición formal a la FAO, en la que argumentan que el interés patrimonial del Ayuntamiento está por encima del derecho humano a un medio ambiente sano y de la biodiversidad existente en la zona sur de la capital.

Finalmente, el Comité Ciudadano reiteró que continuará con acciones legales y sociales para defender el predio, al considerarlo un ejemplo de resiliencia climática y reconstrucción del tejido social, además de hacer un llamado a organismos internacionales para revisar la política ambiental del municipio frente a estos hechos.