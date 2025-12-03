Veolia y la CEA en litigio por PT Tenorio

La empresa Veolia aseguró que el contrato de prestación de servicios de la planta tratadora de aguas residuales del Tanque Tenorio venció formalmente en febrero de 2024 y dijo desconocer el proceso de rescisión de contrato anunciado el mes pasado por la Comisión Estatal del Agua (CEA). En cambio, señalaron que se encuentra en proceso de arbitraje jurídico el cobro de 320 millones de pesos que la empresa alega que le adeuda la dependencia.

En un comunicado, Leslie Lamadrid Carrillo, directora de Marketing, Comunicación y Sostenibilidad de Veolia, respondió a la solicitud de una postura de la empresa en torno al anuncio de la dependencia estatal.

El pasado 24 de noviembre, la CEA publicó en el Periódico Oficial del Estado un edicto en el que se notificaba a Aguas de Reúso El Tenorio SA de CV (ARTE) la resolución de un procedimiento de rescisión del contrato firmado en 2002 con la CEA y el inicio de acciones legales para la recuperación de montos que fueron "indebidamente apercibidos ".

Al respecto, la compañía aseguró no haber sido notificada de ese procedimiento. En cambio, señaló que el contrato "concluyó formalmente en febrero de 2024, conforme a los términos establecidos entre las partes".

Aseguró que entonces, la infraestructura, activos, inventarios, equipos e historial técnico de la planta fueron entregados a la CEA en un proceso debidamente formalizado ante notario y ante la dependencia potosina.

Señaló que los adeudos por los servicios pendientes de pago durante la vigencia del contrato están registrados en actas y comunicaciones oficiales sostenidas entre las partes desde el año 2023.

"Actualmente, el asunto se encuentra en proceso dentro del juicio de arbitraje para cobrar el pago de más de 320 millones de pesos que la CEA debe a ARTE por los servicios prestados conforme a lo establecido en el contrato, señaló la directiva, quien agregó que Veolia no realizará más comentarios públicos con respecto al tema en este momento.