Video | "Claro que quiero ser gobernador": Galindo

En vísperas de su informe, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, no rehúye el tema político: confirma que en 2027 buscará la gubernatura, aunque aún sin definir bajo qué partido.

"Claro que quiero ser gobernador... con qué partidos, no lo sé. Falta tiempo. Mi plataforma es el trabajo en la ciudad", dijo en entrevista con Pulso.

Galindo asegura que mantiene una relación "buena, pero con interferencias" con el gobernador Ricardo Gallardo, a quien niega haber intentado dañar. También justificó su presencia en el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum: "Fue un evento republicano; me invitaron como alcalde de la capital".

El edil recordó que, jurídicamente, sigue siendo priista por resolución judicial, pero sostiene que su verdadera base está en la coalición que lo llevó a la alcaldía. "San Luis siempre se cuece aparte", subrayó.

Además de su horizonte político, habló de temas como la relación con la Federación en materia de agua, el contrato de El Realito al que calificó de "tóxico" y el manejo del comercio ambulante en el Centro Histórico.

A pesar del recorte de recursos este año, Galindo Ceballos insiste en que su gobierno "se reinventó" para mantener servicios y cercanía.

Asegura haber recorrido más de 360 colonias y sostiene que la inversión en infraestructura básica, como pavimentaciones y drenaje, se ha mantenido pese al ajuste financiero. Destaca que la ciudad logró sostener programas sociales como becas y apoyos a adultos mayores.