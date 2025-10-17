Video | Insiste Gallardo en un segundo piso en carretera 57

Más que una ampliación, lo que se necesita es una reparación integral de las laterales de la carretera 57, bulevar San Luis o avenida Benito Juárez, consideró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Recientemente, Leopoldo Stevens Pérez, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), opinó que, dado que la rúa tiene casi 40 años en la misma condición, es urgente una ampliación.

El mandatario estatal instó a que el Ayuntamiento capitalino y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), definan cuál de las dos tiene jurisdicción para intervenir, y sino no procederán que "nos permitan hacerlas, que nos digan ahí está el permiso".

?? | Insiste Gallardo en un segundo piso en carretera 57

- En entrevista, dijo que las laterales son responsabilidad de los Ayuntamientos o la SICT.

La nota completa: ??https://t.co/KVP0L8fQeR pic.twitter.com/YZmvhSJNLN — Pulso Online (@pulso_mx) October 17, 2025

"Una cosa es que las vayamos a bachear nada más como un mantenimiento, que es, lo que es el convenio (entre la JEC y la SICT), y otra cosa, es que las hagamos nuevas. Aquí lo que se trata, es hacerlas nuevas", subrayó.

Insistió que su administración seguirá en las gestiones con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de concretar la construcción del segundo piso en dicha vialidad, cuya inversión asciende a 12 mil millones de pesos.