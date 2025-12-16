Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de "Ley Gobernadora"
La reforma electoral busca perpetuar un cacicazgo desde Palacio de Gobierno, acusó Marvely Costanzo
La reforma conocida como "Ley Gobernadora" no fue concebida para ampliar los derechos políticos de las mujeres, sino para perpetuar un cacicazgo desde el Palacio de Gobierno, acusó Marvely Costanzo Rangel, consejera nacional de Movimiento Ciudadano (MC).
A su juicio, la norma instrumentaliza la lucha de género para favorecer a una sola figura y consolidar el poder del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
En entrevista, Costanzo Rangel sostuvo que la iniciativa fue aprobada sin consultar a colectivos feministas ni a mujeres militantes de los distintos partidos, pese a que han trabajado durante años por la paridad, la equidad y la construcción de condiciones democráticas reales. Afirmó que el proceso dejó vacíos de información y abre cuestionamientos sobre el sentido del voto de quienes la respaldaron.
En el caso de MC en San Luis Potosí, dijo desconocer las razones que llevaron a su diputado Marco Gama Basarte a votar en favor de dicha reforma electoral, por lo que consideró necesario que la dirigencia partidista explique qué fue lo motivó su decisión.
Recordó que en 2021 fue candidata a la gubernatura bajo un esquema nacional de paridad, sin militancia partidista y sin una imposición legal de esta naturaleza, lo que —señaló— evidenció un modelo de competencia política más abierto.
Costanzo Rangel cuestionó que la reforma se presente como un avance para las mujeres cuando, afirmó, no amplía derechos ni garantiza condiciones de igualdad, sino que utiliza una lucha histórica con fines políticos.
Como ejemplo, mencionó que Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia sin una obligatoriedad como la que ahora se pretende imponer, resultado de un proceso político distinto.
Respecto a una eventual candidatura futura, Costanzo Rangel indicó que aún es temprano para definirlo. Señaló que MC cuenta actualmente con múltiples perfiles femeninos consolidados y una agenda progresista, y afirmó que su labor se centrará en impulsar propuestas que garanticen derechos para las mujeres, la comunidad LGBT+ y los sectores históricamente desfavorecidos.
"Ley Gobernadora" no es en beneficio de un perfil en particular, dice Gama
El dirigente de MC calificó ese tipo de lecturas como limitadas
